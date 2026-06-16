22-Jähriger drohte Teenager-Mädchen mit dem Tod

Wegen einer gefährlichen Drohung rückte die Polizei am Montagabend in Zell am See aus. Ein 22-jähriger Syrer bedrohte dort zwei Angestellte im Alter von 17 und 19 Jahren mit dem Umbringen.
Dabei soll sich der Mann den beiden Teenagern gegenüber seit Tagen aggressiv verhalten haben. Er wurde von der Polizei im Stadtgebiet von Zell am See festgenommen.
Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete an, den 22-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg einzuliefern. Er zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig.
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