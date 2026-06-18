Eigenen Sohn erwürgt: „Wollte ihn beschützen!“

Die gelernte Familienberaterin sei in ihrer Mutterrolle aufgegangen: „Ich war gern die Mama von Luca“, betont sie vor Gericht. Mögliche Auswege und Unterstützung durch Angehörige hätte es auch gegeben. Doch für die 30-Jährige war nur der Tod die Rettung. „Ich wollte mein Kind beschützen!“ Die Anklage lautet auf Mord. Nun sind die Geschworenen am Zug, sie haben sich mittlerweile zur Beratung zurückgezogen, ein Urteil ist noch ausständig.