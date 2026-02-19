„Sie waren doch alle so herzlich miteinander!“

Minuten vorher war alles ruhig

Knapp vor der Alarmierung der Einsatzkräfte ging Franz S., der 300 bis 400 Meter entfernt lebt, noch an der Wohnung vorbei. „Es war etwa 16.45 Uhr und da war noch alles ruhig. Um zirka 17.20 Uhr landete dann der Hubschrauber“, erinnert sich der 73-Jährige genau, der der Familie in diesen schweren Stunden nur das Beste wünscht. „Da, bei dem Hauseck, wo jetzt die Mistkübel stehen, wurde im November 2024 der Storch aufgestellt“, erinnert er sich noch genau an das einstige Familienglück.