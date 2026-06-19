Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dabei gibt es Regeln!

Überdimensionale Roller blockieren Zug-Sitzplätze

Niederösterreich
19.06.2026 05:00
Kein Sitzplatz frei, weil übergroße E-Scooter oft mit ins Zugabteil genommen werden
Kein Sitzplatz frei, weil übergroße E-Scooter oft mit ins Zugabteil genommen werden(Bild: ZVG Privat)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

E-Scooter werden für viele Pendler immer mehr zum Ärgernis, da die ständig größer werdenden Transportmittel anderen Zugpassagieren oft den Sitzplatz wegnehmen. Dabei gibt es klare Regeln, wie ein solches Gefährt im Zug mitgenommen werden darf.

0 Kommentare

Dass Pendeln oft ärgerlich und zeitraubend ist, weiß Beate S. aus Baden in Niederösterreich seit Langem. Regelmäßige Zugverspätungen, -ausfälle oder einfach kein Sitzplatz – davon kann sie seit Jahren ein Lied singen. Doch momentan stößt ihr ein neues Problem neu auf. „Immer mehr Leute schleppen ihre übergroßen E-Scooter mit in das Zugabteil und blockieren so mindestens zwei Sitzplätze“, lässt sie ihrer Wut freien Lauf.

Sie selbst pendelt jeden Tag von Baden nach St. Pölten und wieder retour. „Und schon am Bahnsteig muss man aufpassen, dass man nicht von übergroßen, auffrisierten E-Scooten abgeschossen wird.“ Auch das Ein- und Aussteigen wird ihrer Meinung nach durch diese für sie überdimensionalen Gefährte immer wieder verzögert.

Genaue Vorschriften für Scooter-Transport
Die ÖBB verweisen auf klare Regeln: Solche Gefährte müssten entweder ins Gepäckfach verfrachtet oder – ist er dafür zu groß – mit extra Zugticket auf eigenem Abstellplatz abgestellt werden. „In diesem konkreten Fall müsste der Zugbegleiter den Fahrgast auffordern, den E-Scooter zusammenzuklappen. Bei Verweigerung kann der Zuggast vom Personal gebeten werden, den Zug zu verlassen“, heißt es dazu aus der ÖBB-Pressestelle.

Zitat Icon

Wenn der E-Scooter zusammengeklappt ist und die Maße von 90 x 60 x 40 cm nicht überschreitet, kann er kostenlos als Handgepäck mittransportiert werden. 

Christopher Seif, ÖBB-Pressesprecher

Für viele Pendler bleibt dennoch die Frage, ob das überhaupt ausreichend kontrolliert wird. Denn gerade zu Stoßzeiten ist jeder freie Sitzplatz heiß begehrt – und die Züge oft derartig überfüllt, dass ein Durchkommen des Schaffners erst gar nicht möglich ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.047 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
163.688 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
106.440 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1832 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf