Überdimensionale Roller blockieren Zug-Sitzplätze

Dass Pendeln oft ärgerlich und zeitraubend ist, weiß Beate S. aus Baden in Niederösterreich seit Langem. Regelmäßige Zugverspätungen, -ausfälle oder einfach kein Sitzplatz – davon kann sie seit Jahren ein Lied singen. Doch momentan stößt ihr ein neues Problem neu auf. „Immer mehr Leute schleppen ihre übergroßen E-Scooter mit in das Zugabteil und blockieren so mindestens zwei Sitzplätze“, lässt sie ihrer Wut freien Lauf.