Verein wohnte gratis und hinterließ Schuldenberg

Einzelfall oder System? Die Fragen häufen sich

Gemeinderätin Caroline Hungerländer (ÖVP) hat eine schriftliche Anfrage an die zuständigen Stellen eingebracht – 22 Fragen. Wie viele solche Vereinbarungen gibt es in Wien noch? Wer entscheidet darüber – und nach welchen Kriterien werden Vereine ausgewählt? Werden Objekte öffentlich ausgeschrieben, damit alle Interessierten eine faire Chance haben? Wie wird sichergestellt, dass Rückstände bei den Betriebskosten frühzeitig erkannt und eingetrieben werden? Gab es in ähnlichen Fällen ebenfalls Ausfälle? Und: Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Verein nicht zahlen kann und die Stadt am Ende leer ausgeht?