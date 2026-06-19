Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anwesen am Wörthersee

Heidi Hortens Schloss ist wieder zu haben

Kärnten
19.06.2026 05:52
2022 starb Heidi Horten-Goëss. Ihr Refugium am Wörthersee wird jetzt verkauft.
2022 starb Heidi Horten-Goëss. Ihr Refugium am Wörthersee wird jetzt verkauft.(Bild: LeadingVision GmbH; Bernd Maier)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Es sind fantastische Zahlen, die in Umlauf geraten, wenn es um Objekte aus dem Nachlass der 2022 verstorbenen Kunstmäzenin Heidi Horten-Goëss geht. Wie ihr Schloss am Wörthersee, das verkauft wird.

0 Kommentare

War es einst ihre Mega-Jacht „Carinthia VII“, die der argentinische Unternehmer Rubén Cherñajovsky nach ihrem Tod kaufte (veräußert wurde das 97-Meter-Schiff um 120 Millionen Euro), geht es diesmal um ihr Schloss am Wörthersee.

Zwar hieß es zu Beginn des Jahres, dass der Immobilienentwickler Herbert Waldner die Liegenschaft mit mehreren Hektar Grund (dazu vier Bootsliegeplätze sowie einige Anbauten wie ein Gewächshaus) um 80 Millionen Euro gekauft habe. Doch aktuellen Medienberichten zufolge ist die Prachtvilla nun wieder zu haben.

Heidi Horten-Goëss, die 2022 starb, auf einem Bild im Jahr 2019
Heidi Horten-Goëss, die 2022 starb, auf einem Bild im Jahr 2019(Bild: ViennaPress / Andreas TISCHLER)

Freilich wird hier aber über den Preis geschwiegen, denn es handelt sich hierbei um eine Anlage, die in dieser Form am See ihresgleichen sucht.

Auch über etwaige Vereinbarungen (ebenso über den Preis) wird jedenfalls Stillschweigen bewahrt. Es drang nur durch, dass auf dem Grundstück kein Neubau geplant sei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.06.2026 05:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Top 3
Mehr Kärnten
Anwesen am Wörthersee
Heidi Hortens Schloss ist wieder zu haben
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
Achtung, Falle! So dreist arbeiten Gold-Betrüger
Sport Tv Logo
Casting um Kapitänsamt
WAC-Goalie Polster: „Bereit für nächsten Schritt!“
Musiker Robert Gruber
Von Brasilien auf die Friesacher Burghofbühne
Bei Filmfestival
Uni-Alltag in Szene: Studierende zeigen Kurzfilme
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine