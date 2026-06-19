Heidi Hortens Schloss ist wieder zu haben

Zwar hieß es zu Beginn des Jahres, dass der Immobilienentwickler Herbert Waldner die Liegenschaft mit mehreren Hektar Grund (dazu vier Bootsliegeplätze sowie einige Anbauten wie ein Gewächshaus) um 80 Millionen Euro gekauft habe. Doch aktuellen Medienberichten zufolge ist die Prachtvilla nun wieder zu haben.