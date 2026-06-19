Heidi Hortens Schloss ist wieder zu haben

Es sind fantastische Zahlen, die in Umlauf geraten, wenn es um Objekte aus dem Nachlass der 2022 verstorbenen Kunstmäzenin Heidi Horten-Goëss geht. Wie ihr Schloss am Wörthersee, das verkauft wird.
War es einst ihre Mega-Jacht „Carinthia VII“, die der argentinische Unternehmer Rubén Cherñajovsky nach ihrem Tod kaufte (veräußert wurde das 97-Meter-Schiff um 120 Millionen Euro), geht es diesmal um ihr Schloss am Wörthersee.
Zwar hieß es zu Beginn des Jahres, dass der Immobilienentwickler Herbert Waldner die Liegenschaft mit mehreren Hektar Grund (dazu vier Bootsliegeplätze sowie einige Anbauten wie ein Gewächshaus) um 80 Millionen Euro gekauft habe. Doch aktuellen Medienberichten zufolge ist die Prachtvilla nun wieder zu haben.
Freilich wird hier aber über den Preis geschwiegen, denn es handelt sich hierbei um eine Anlage, die in dieser Form am See ihresgleichen sucht.
Auch über etwaige Vereinbarungen (ebenso über den Preis) wird jedenfalls Stillschweigen bewahrt. Es drang nur durch, dass auf dem Grundstück kein Neubau geplant sei.
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