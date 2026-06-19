Gesundheitszentren: Ministerin will Turbo zünden

„Ich glaube, das wird was“

Aktuell wird ja um eine große Gesundheitsreform in Österreich gerungen. Diese Woche haben die Bundesländer ein eigenes Positionspaper vorgelegt, unter anderem schlagen sie vor, die Zuständigkeit für die Fachärzte zu übernehmen. „Das Papier der Länder deckt sich in vielen Punkten mit vielen anderen Verhandlungsteilen. Die Chance ist groß, dass man im Zusammenwirken von Bund, Ländern und Sozialversicherung zu einer Lösung kommt. Wir müssen die Grundzüge hinbekommen, dann folgt ein längerer Prozess der Umsetzung. Ich glaube, das wird was“, ist Schumann zuversichtlich.