Bullen-Talent geht leihweise zu Liga-Konkurrent

Nun wird Trummer für eine Saison zum Ligakonkurrenten GAK verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Die Aussicht auf Einsatzzeiten bei den Bullen war relativ gering, denn mit Stefan Lainer und Neuzugang Nikolas Veratschnig stehen derzeit zwei weitere Rechtsverteidiger im Kader der Mozartstädter. Sein Vertrag in Salzburg, der ohnehin bis 2028 lief, wurde aber vorzeitig um ein Jahr verlängert.