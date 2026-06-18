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Für eine Saison

Bullen-Talent geht leihweise zu Liga-Konkurrent

Sport
18.06.2026 11:11
Tim Trummer verlässt die Bullen vorläufig.
Tim Trummer verlässt die Bullen vorläufig.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ex-Serienmeister Salzburg gibt Tim Trummer für diese Saison ab. Der 20-jährige Verteidiger geht leihweise zum GAK. Davor wurde sein Vertrag bei den Bullen aber noch vorzeitig verlängert. 

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Seit Sommer 2018 spielt der Steirer in Salzburg und kämpfte sich über die Akademie und den FC Liefering hinauf zu den Profis. Bislang absolvierte der Außenverteidiger für Salzburg 31 Pflichtspiele.

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Nun wird Trummer für eine Saison zum Ligakonkurrenten GAK verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Die Aussicht auf Einsatzzeiten bei den Bullen war relativ gering, denn mit Stefan Lainer und Neuzugang Nikolas Veratschnig stehen derzeit zwei weitere Rechtsverteidiger im Kader der Mozartstädter. Sein Vertrag in Salzburg, der ohnehin bis 2028 lief, wurde aber vorzeitig um ein Jahr verlängert.

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