Tests gefordert: „Unser Wasser gehört geschützt!“

Am Flughafen sei es zu keiner Gefährdung im Grund- und Trinkwasser gekommen, heißt es. Doch PFAS kann jede Quelle treffen. Die Chemikalien-Gruppe ist in hoher Konzentration gesundheitsgefährdend. Sie kommt neben Löschschaum auch in verschiedenen Beschichtungen von Pfannen bis zu Outdoor-Kleidung vor.