Türkische Regierung: „Kopfgeld“ für Kugelfische

Population stark zugenommen

Die Population habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagt Ekin Akoglu, Meeresbiologe an der türkischen Universität Odtü in Ankara. Der Fisch zerstöre mit seiner Überpräsenz das Ökosystem im Meer und richte zudem großen Schaden für Fischer an. Denen fresse er nicht nur häufig den Fang weg, sondern zerbeiße auch die Netze. „Der Schaden pro Fischer liegt umgerechnet bei rund 450 Euro pro Jahr“, so Akoglu. Das sei enorm bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von rund 340 Euro in der Klein-Fischerei.