Kein Warmwasser: Betroffene duschen beim SK Rapid

Duschen, wo sich sonst Profi-Fußballer nach einem spannenden Match waschen? Für den ein oder anderen Fußballfan könnte demnächst ein Traum wahr werden: So öffnen die Duschkabinen am Trainigsgelände des SK Rapid Wiens für ganz normale Menschen. Dahinter steckt jedoch keine Fan-Aktion, sondern Wartungsarbeiten der Wien Energie.
Auf Bewohner einzelner Straßenzüge in den Wiener Bezirken Penzing und Ottakring kommen mühsame Tage zu. Die Wien Energie und Wiener Netze führen im Juni umfangreiche Arbeiten am Wiener Fernwärmenetz durch. Die Folge: Von 25. Juni, 6 Uhr, bis 29. Juni, 9 Uhr, kommt es zu einer Unterbrechung der Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind nicht weniger als 140 Hausanschlüsse. Die Wartung betrifft Objekte zwischen Flötzersteig und Steinbruchstraße bzw. Josef-Weinheber-Platz. Betroffene wurden vorab bereits ausführlich informiert.
Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohner*innen eine Belastung darstellt. Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig.
Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie
„Art, Dauer und Umfang der Arbeiten sind leider alternativlos“, heißt es dazu in einer Aussendung der Wien Energie. Demnach werden die Wartungsarbeiten auf einer Länge von mehr als drei Kilometern durchgeführt.
Für die betroffenen Anrainer wurden Ersatz-Duschmöglichkeiten eingerichtet. Diese können kostenlos und ohne Anmeldung benutzt werden. Neben mehreren mobilen Duschcontainern stehen auch Duschen bei Sportvereinen zur Verfügung – so etwa auch die des SK Rapid Wiens. Während der Wartungsarbeiten können Betroffene dort zwischen 6 und 22 Uhr duschen.
Wertkarten für Wiener Bäder
Neben den Duschmöglichkeiten stellt Wien Energie auch Wertkarten für den Eintritt in die Wiener Bäder zur Verfügung. Diese können von Donnerstag, 25. bis Dienstag, 30. Juni in allen Hallen-, Brause-, und Freibädern der Stadt Wien eingelöst werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.