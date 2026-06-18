Kein Warmwasser: Betroffene duschen beim SK Rapid

Auf Bewohner einzelner Straßenzüge in den Wiener Bezirken Penzing und Ottakring kommen mühsame Tage zu. Die Wien Energie und Wiener Netze führen im Juni umfangreiche Arbeiten am Wiener Fernwärmenetz durch. Die Folge: Von 25. Juni, 6 Uhr, bis 29. Juni, 9 Uhr, kommt es zu einer Unterbrechung der Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind nicht weniger als 140 Hausanschlüsse. Die Wartung betrifft Objekte zwischen Flötzersteig und Steinbruchstraße bzw. Josef-Weinheber-Platz. Betroffene wurden vorab bereits ausführlich informiert.