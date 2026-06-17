Weiße, starke, echte Männer im White House

Abraham Lincoln, so heißt es, habe das Weiße Haus nie verlassen. So manch einer schwört, seinem Geist in den Gängen begegnet zu sein. Doch wer weiß: Vielleicht hat er inzwischen das Weite gesucht, um nicht Zeuge der Entwürdigung dieses geschichtsträchtigen Hauses zu werden. „Mögen unter diesem Dach nur ehrliche und weise Männer regieren“, schrieb John Adams, nachdem er als Erster hier eingezogen war. Wichtige Worte, die in den Kaminsims des State Dining Rooms eingraviert wurden.