Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Weiße, starke, echte Männer im White House

Kolumnen
17.06.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

Abraham Lincoln, so heißt es, habe das Weiße Haus nie verlassen. So manch einer schwört, seinem Geist in den Gängen begegnet zu sein. Doch wer weiß: Vielleicht hat er inzwischen das Weite gesucht, um nicht Zeuge der Entwürdigung dieses geschichtsträchtigen Hauses zu werden. „Mögen unter diesem Dach nur ehrliche und weise Männer regieren“, schrieb John Adams, nachdem er als Erster hier eingezogen war. Wichtige Worte, die in den Kaminsims des State Dining Rooms eingraviert wurden.

Weise Männer stehen dieser Tage nicht mehr hoch im Kurs – dafür aber weiße Männer. Weiße, starke, „echte“ Männer, wie sie in der Mixed-Martial-Arts-Szene gefeiert werden. Ein Kampfsport fast ohne Regeln, selbst auf einen bereits am Boden Liegenden darf man ruhig noch hintreten. Längst wurde das martialische Treiben zu einer hypermaskulinen Ideologie, in der Platz für falsch verstandenen Patriotismus, Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und Frauenverachtung ist. Natürlich teilen nicht alle Kämpfer dieses Gedankengut – aber sehr viele in Trumps Maga-Bewegung.

Trump, der im Krieg gegen den Iran für so viel Blutvergießen sorgte, fiel nun also nichts Besseres ein, als zu seinem Geburtstag ein martialisches Spektakel zu veranstalten. Eines, bei dem das Blut zur Unterhaltung seiner Fans nur so spritzte. Was für ein trauriges Sinnbild seiner unwürdigen Präsidentschaft.

Aber wie zitierte Abraham Lincoln einst weise Worte des Königs Salomon: „Und auch dies wird vergehen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
17.06.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
149.671 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
104.972 mal gelesen
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
93.742 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1353 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1112 mal kommentiert
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wenn jede Narretei zur Normalität erklärt wird
„Krone“-Kommentar
Europa sitzt nicht am Tisch
„Krone“-Kommentar
ORF-Packelei: Da wächst kein Gras drüber
„Krone“-Kommentar
So stiehlt er sich aus seinem Krieg
„Krone“-Gastkommentar
Sicherheitslücke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf