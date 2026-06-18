Vogelgrippe rafft über 13.000 Robbenbabys dahin

Es sei das erste Mal, dass H5N1 in einem australischen Außengebiet festgestellt wurde, erklärte die Biologin Julie McInnes. Dies zeige, dass sich das Vogelgrippe-Virus Richtung Osten weiter ausbreite. Auf die abgelegenen Inseln eingeschleppt wurde das Virus nach Angaben der Wissenschafter vermutlich im August vergangenen Jahres durch infizierte Tiere von der 1500 Kilometer nordwestlich gelegenen Crozet-Insel.