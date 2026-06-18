Kane schreibt bei WM an – Portugal enttäuscht

Nach zwei Vize-Europameisterschaften will England auch auf der weltmeisterlichen Bühne um den Titel mitreden. Im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien sticht Superstar Harry Kane mit einem Doppelpack beim 4:2 hervor. Und Portugal startet mit einem Remis gegen den Kongo ins Turnier und landet einen Fehlstart. Im Krone WM-Studio blicken wir aber auch auf die heutigen Zweitrunden-Spiele, die Spannung versprechen!