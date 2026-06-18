Nun also doch! Mutter von WM-Held darf einreisen

Nun also doch! Kap Verdes WM-Held Vozinha hat im nächsten WM-Spiel eine ganz besondere Unterstützung mit dabei.
Gegen Uruguay wird ihn auch seine Mutter im Stadion unterstützen. Reportern der BBC bestätigte Ana Candida Evora in ihrem Zuhause auf der Insel Sao Vicente, dass inzwischen alles für ihre Reise nach Miami organisiert sei. „Ich bin sehr glücklich“, sagte sie demnach.
Kap Verde bestreitet sein zweites Gruppenspiel in der Nacht auf Montag (0 Uhr MESZ).
Der Torwart des Außenseiters hatte nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien erklärt, dass seine Mutter aufgrund der fehlenden Kaution für das US-Visum (Kap Verde ist derzeit eines von 50 Ländern, deren Einwohner eine Kaution von 15.000 US-Dollar für ein Visum hinterlegen müssen) nicht dabei sein konnte. Der 40-Jährige hatte unter anderem deshalb nach dem Schlusspfiff Tränen vergossen. Danach sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums laut CNN, man wolle ihr ein Visum ausstellen.
„Nach dem Spiel werde ich ihn in die Arme schließen“
Nun scheint alles geregelt. „Das geht alles so schnell, aber ich freue mich trotzdem sehr. So Gott will, werde ich meinen Sohn bei der Weltmeisterschaft spielen sehen“, sagte Ana Candida Evora der BBC. „Ich fahre dorthin, um ihn zu unterstützen, ihm Kraft und Mut zu geben. Nach dem Spiel werde ich ihn in die Arme schließen.“
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