King Kane trifft doppelt – Kongos erster WM-Punkt

Nach Kylian Mbappe und Erling Haaland startet auch ein weiterer WM-Superstar mit einem Doppelpack ins Turnier. Harry Kane schießt die Three Lions zum Auftaktsieg gegen Kroatien. Außerdem darf der Kongo über den ersten Punkt bei einer Endrunde jubeln – und das ausgerechnet gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo, der im Gegensatz zu Lionel Messi leer ausgeht. In „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber auch über die Partien zwischen Ghana und Panama sowie Usbekistan und Kolumbien.