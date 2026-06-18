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Am 18. Juli

Der SK Rapid testet gegen deutschen Bundesligisten

Fußball National
18.06.2026 11:10
Rapid-Kapitän Matthias Seidl
Rapid-Kapitän Matthias Seidl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hochkarätiges Testspiel für den SK Rapid. Wie die Hütteldorfer am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gaben, wird der Hamburger SV am 18. Juli im Allianz Stadion gastieren. 

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Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen, der freie Ticketverkauf startet am 7. Juli. Der HSV beendete die Saison 2025/26 auf Rang 13 der deutschen Bundesliga, Rapid wurde im heimischen Oberhaus Fünfter.

An den Hamburger SV hat Grün-Weiß gute Erinnerungen, 2009 schossen Steffen Hofmann, Nikica Jelavic und Christopher Drazan Rapid in der Europa League zu einem 3:0-Sieg über die Norddeutschen, das Rückspiel entschied der HSV mit 2:0 für sich.

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