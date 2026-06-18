ÖFB-Kicker steht vor einem Wechsel auf die Insel

Transfernews zu ÖFB-Kicker Michael Svoboda! Der Abwehrmann, der bei der Weltmeisterschaft im Kader von Österreich ist, steht vor einem Wechsel zu Brighton. Bis zuletzt kickte der 27-Jährige in Italien bei Venezia.
Michael Svoboda steht vor einem großen Karriereschritt! Laut dem Transferexperten Lorenzo Lepore wird der Wiener, der Österreichs WM-Sieg gegen Jordanien von der Bank aus verfolgte, im Sommer auf die Insel wechseln. Brighton & Hove Albion möchte die Ausstiegsklausel, die ab Juli gültig ist, aktivieren. Diese soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.
Heuer aufgestiegen
Bei Venezia war Svoboda in der abgelaufenen Saison Kapitän und feierte mit dem italienischen Klub den Meistertitel in der Serie B. Erst im Februar hat der 27-Jährige seinen Vertrag bei den Venetiern bis 2029 verlängert, doch nun wird er den Verein voraussichtlich in Richtung Premier League verlassen.
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