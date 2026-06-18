ÖFB-Kicker steht vor einem Wechsel auf die Insel

Michael Svoboda steht vor einem großen Karriereschritt! Laut dem Transferexperten Lorenzo Lepore wird der Wiener, der Österreichs WM-Sieg gegen Jordanien von der Bank aus verfolgte, im Sommer auf die Insel wechseln. Brighton & Hove Albion möchte die Ausstiegsklausel, die ab Juli gültig ist, aktivieren. Diese soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.