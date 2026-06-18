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ÖFB-Kicker steht vor einem Wechsel auf die Insel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 11:03
Michael Svoboda (Mitte) steht vor einem Wechsel.
Michael Svoboda (Mitte) steht vor einem Wechsel.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Salzburg-Krone

Transfernews zu ÖFB-Kicker Michael Svoboda! Der Abwehrmann, der bei der Weltmeisterschaft im Kader von Österreich ist, steht vor einem Wechsel zu Brighton. Bis zuletzt kickte der 27-Jährige in Italien bei Venezia.

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Michael Svoboda steht vor einem großen Karriereschritt! Laut dem Transferexperten Lorenzo Lepore wird der Wiener, der Österreichs WM-Sieg gegen Jordanien von der Bank aus verfolgte, im Sommer auf die Insel wechseln. Brighton & Hove Albion möchte die Ausstiegsklausel, die ab Juli gültig ist, aktivieren. Diese soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.

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Heuer aufgestiegen
Bei Venezia war Svoboda in der abgelaufenen Saison Kapitän und feierte mit dem italienischen Klub den Meistertitel in der Serie B. Erst im Februar hat der 27-Jährige seinen Vertrag bei den Venetiern bis 2029 verlängert, doch nun wird er den Verein voraussichtlich in Richtung Premier League verlassen.  

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