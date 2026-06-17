Wirbel bei Schweizern! „Geht in toxische Richtung“

Fest steht: Xhaka sprach nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt schon in der Öffentlichkeit Klartext. „Man kann viel reden. Jetzt müssen wir machen“, so der frühere Arsenal-Profi. „Es gab in dieser Woche Dinge, die nicht gut waren. Vielleicht irritiert uns, dass wir denken, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber so darfst du nicht auftreten, sonst fährst du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein großer Weckruf für alle.“