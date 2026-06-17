Wirbel bei Schweizern! „Geht in toxische Richtung“

Bei den Schweizern brodelt es nach dem 1:1 gegen Katar offenbar gewaltig! „Es geht in eine toxische Richtung“, zitiert die Zeitung „Blick“ einen nicht genannten Spieler ...
Der Grund für den Unmut im Schweizer Team ist offenbar Kapitän Granit Xhaka. Einige Spieler sollen nach den kritischen Ansagen ihres Teamkollegen verunsichert sein – und sich in der Mannschaft nicht mehr wohlfühlen. War es zu viel Kritik vom 33-jährigen Routinier?
Fest steht: Xhaka sprach nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt schon in der Öffentlichkeit Klartext. „Man kann viel reden. Jetzt müssen wir machen“, so der frühere Arsenal-Profi. „Es gab in dieser Woche Dinge, die nicht gut waren. Vielleicht irritiert uns, dass wir denken, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber so darfst du nicht auftreten, sonst fährst du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein großer Weckruf für alle.“
Xhaka bemängelte zudem die Disziplin innerhalb des Teams und erklärte, man müsse nicht versuchen, alles alleine zu lösen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen – allerdings ohne Namen von Spielern zu nennen. Intern soll das anders gewesen sein.
„Zu viel Negativität“
Deshalb nun offenbar der Unmut in der Mannschaft. „Zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigt. Es geht in eine toxische Richtung“, zitiert der „Blick“ aus der Mannschaft.
Der nächste Gegner der Schweizer ist Bosnien – da muss morgen in los Angeles ein Sieg her ...
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