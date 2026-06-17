Tauernklinikum im Pinzgau ohne Chefin: Göltl geht

Nachdem Kritik an ihrem Führungsstil zuletzt immer lauter wurde, wird der Vertrag mit Geschäftsführerin Silke Göltl aufgelöst. Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) hatte bis zum Schluss noch versucht, zu vermitteln.
Hinter den Kulissen brodelt es im Tauernklinikum seit Monaten ordentlich. Im Zentrum der Kritik steht Geschäftsführerin Silke Göltl. Ihr Führungsstil wird von allen Seiten beanstandet. Sie verbreite eine „Kultur der Angst“, wie es hieß. Es gab gehäuft Kündigungen. Anfang Juni wandte sich dann die Ärzteschaft mit einem Hilferuf an die Landesregierung. Vorgeworfen wurde der Burgenländerin auch, dass sie vor Ort zu wenig greifbar sei. Fachlich gab es keine Beanstandungen.
Ich bedauere die Entwicklung sehr. Wir haben auch viel Gutes erreicht und zum Beispiel die beiden Standorte Zell am See und Mittersill näher zusammengeführt.
Silke Göltl verlässt das Tauernklinikum
Bild: Tauernklinikum/Wenzel
Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) probierte bis zuletzt zu vermitteln. Es gab Schlichtungsversuche mit allen Beteiligten von der kollegialen Führung der Klinik bis zu den Ortschefs. Gutschi: „Es wurde aber schon zu viel Porzellan zerschlagen.“
Der Vertrag mit Göltl, die derzeit auf Urlaub ist, wird einvernehmlich aufgelöst. Göltl selbst spricht im Gespräch mit der „Krone“ von großem Bedauern: „Wir haben auch sehr viel auf den Weg gebracht.“ Sie soll mit Ende des Monats freigestellt werden. Die Geschäftsführung wird vorübergehend von der Doppel-Spitze der Landeskliniken mitübernommen. „Wir wollen dadurch Abkühlung reinbringen“, so Gutschi.
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