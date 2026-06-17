Tauernklinikum im Pinzgau ohne Chefin: Göltl geht

Hinter den Kulissen brodelt es im Tauernklinikum seit Monaten ordentlich. Im Zentrum der Kritik steht Geschäftsführerin Silke Göltl. Ihr Führungsstil wird von allen Seiten beanstandet. Sie verbreite eine „Kultur der Angst“, wie es hieß. Es gab gehäuft Kündigungen. Anfang Juni wandte sich dann die Ärzteschaft mit einem Hilferuf an die Landesregierung. Vorgeworfen wurde der Burgenländerin auch, dass sie vor Ort zu wenig greifbar sei. Fachlich gab es keine Beanstandungen.