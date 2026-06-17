Red Bull Salzburg hat einen neuen Chef-Trainer

Jetzt holte ihn sein Landsmann und Sportchef Marcus Mann ins von Jürgen Klopp geleitete Fußball-Gefüge des Getränkekonzerns zurück. An der Salzach übernimmt Röhl eine Mannschaft im Umbruch, die seit Sommer 2023 unter den Trainern Gerhard Struber, Onur Cinel, Pep Lijnders, Thomas Letsch und Beichler titellos geblieben ist. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Ich kenne den Club bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt“, wurde Röhl in der Vereinsaussendung zitiert. „Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball – eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt.“