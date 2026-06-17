Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal offiziell

Red Bull Salzburg hat einen neuen Chef-Trainer

Bundesliga
17.06.2026 12:29
Erstmals in Taxham am Platz: Danny Röhl.
Erstmals in Taxham am Platz: Danny Röhl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der neue Chef-Trainer des FC Red Bull Salzburg heißt Danny Röhl! Der 37-jährige Deutsche war bis zuletzt Coach der Rangers aus Glasgow, kommt jetzt zu den Bullen und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

0 Kommentare

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch rechtzeitig zum Trainingsauftakt für die neue Saison der Fußball-Bundesliga seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Wie erwartet übernimmt Danny Röhl die Nachfolge von Daniel Beichler, der Mitte Mai nach drei Monaten und Endrang drei in der Liga gehen musste. Der 37-jährige Deutsche wechselt für eine kolportierte Zwei-Millionen-Euro-Ablöse von den Glasgow Rangers nach Salzburg und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

+1
Fotos

  Die Verpflichtung Röhls durch den ehemaligen Serienmeister hatte sich schon vor Tagen abgezeichnet. Der neue Coach war am Mittwoch beim ersten Training bereits in Taxham, wo am Vortag die „Bullen“ die üblichen Leistungstests absolviert hatten, anwesend. Am Nachmittag (16.00 Uhr) findet die offizielle Vorstellung in der Red-Bull-Arena statt.

Röhl übernimmt Mannschaft im Umbruch
Für die Glasgow Rangers war Röhl seit vergangenem Oktober tätig gewesen. Vor seinem Engagement beim schottischen Spitzenclub, mit dem er in der abgelaufenen Saison Ligadritter wurde, war der Deutsche zwei Jahre Chefcoach von Sheffield Wednesday in der zweiten englischen Liga. Davor hatte er als Co-Trainer unter anderem für die DFB-Nationalmannschaft, den FC Bayern und RB Leipzig gearbeitet. Für den Red-Bull-Club war er auch als Videoanalyst und Nachwuchstrainer tätig.

Jetzt holte ihn sein Landsmann und Sportchef Marcus Mann ins von Jürgen Klopp geleitete Fußball-Gefüge des Getränkekonzerns zurück. An der Salzach übernimmt Röhl eine Mannschaft im Umbruch, die seit Sommer 2023 unter den Trainern Gerhard Struber, Onur Cinel, Pep Lijnders, Thomas Letsch und Beichler titellos geblieben ist. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Ich kenne den Club bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt“, wurde Röhl in der Vereinsaussendung zitiert. „Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball – eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
17.06.2026 12:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Daniel Beichler
Salzburg
Glasgow Rangers
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
227.608 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.203 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.165 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1507 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1434 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1358 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr Bundesliga
Deal offiziell
Red Bull Salzburg hat einen neuen Chef-Trainer
Rote Transfers
Neue Aktie an Bord – GAK vor „bewegtem Tag“
Für 1,5 Mio. Euro
GAK-Star Harakaté vor Wechsel zu Meister LASK
Neue Hoffnungsträger
Altach holt Japan-Stürmer und Brasilo-Verteidiger!
Neuzugang in Graz
Fix: Der GAK holt Brasilianer Anderson an Bord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf