Kaffee und Bierchen | Was uns beflügelt

Was uns beflügelt. Nach den Toren und den Bierchen sang es sich noch leichter, vor allem nach dem so befreienden 3:1. Das tut uns Österreichern in so bewegten, in für viele auch so schweren Zeiten wahrlich gut. Unsere Hoffnungen wurden nicht enttäuscht, jetzt können wir guten Mutes diese WM weiterverfolgen. Auch wenn die überwiegende Mehrheit durchaus realistisch bleibt. Nach dem Match stellten wir die „Frage des Tages“, ob man nun auch einen Sieg im nächsten Spiel gegen Weltmeister Argentinien für möglich halte. Das glaubt nur ein Viertel der „Krone“-Leser und -User. Immerhin hatten ja die Argentinier in der Nacht Algerien mit drei Messi-Toren besiegt… Heute berichten unsere WM-Reporter allein auf 16 Seiten. Und zwar nicht das, was Sie sonst auch serviert bekommen. So sind etwa unsere WM-Camper und -Cowboys seit Tagen in den USA unterwegs und liefern einzigartige Reportagen. Sport ist der „Krone“ stets ein riesiges Anliegen – Erfolge beflügeln uns.