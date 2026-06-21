Zangerl: „Steuern fair verteilen!“

Mehr Millionäre, mehr Armut

Die Zahl der Dollar-Millionäre ist im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich stark um 21 Prozent auf knapp 200.000 Personen gestiegen, das Vermögen in dieser Gruppe liegt bei ca. 484 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigt auch die Armut im Land.

Sparen im Budget darf nicht bedeuten, dass allein auf Kosten jener das Budget saniert wird, die Tag für Tag die Wirtschaft am Laufen halten und die ohnehin schon massiv unter den hohen Lebenshaltungskosten und unter realem Lohnverlust leiden. Die Arbeitnehmer:innen müssen jetzt endlich entlastet werden