So feierten die Fußball-Fans in Linz und Wels

„Das schönste Geburtstagsgeschenk“

Weniger Stress hatte Kerstin Würzl aus Waizenkirchen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Viona nutzte sie das Public Viewing für einen ganz besonderen Anlass: ihren Geburtstag. „Unser Nationalteam in den USA hat mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. 3:1 zum 31. Geburtstag“, freute sich die Hausruckviertlerin. Und sie war mit ihrer Begeisterung nicht allein. Über 300 Fans verwandelten die Sandburg in einen Hexenkessel. Spätestens als Romano Schmid den Ball zum 1:0 sehenswert ins Eck schlenzte, bebte der Donaupark. Jubelschreie hallten über das Donauufer, Fans fielen sich in die Arme und die ersten Gesänge wurden angestimmt.