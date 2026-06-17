25 Jahre Aufsteirern: So wird das heurige Jubiläum

Das Aufsteirern feiert heuer 25. Geburtstag und kann eine stolze Jubiläumsbilanz ziehen. Bei der heurigen Ausgabe will das beliebte Festival der steirischen Volkskultur noch weiter wachsen.
Was im Jahr 2002 mit damals schon beachtlichen 40.000 Besuchern begonnen hat, ist zu einem der größten Festivals Europas angewachsen: „Im Vorjahr haben wir erstmals die 200.000-Besucher-Marke geknackt, insgesamt konnten wir seit 2002 mehr als zwei Millionen Besucher begrüßen“, freut sich Markus Lientscher vom Organisationsteam bei der Präsentation der heurigen Jubiläumsausgabe. Er hat weitere tolle Zahlen: 37.450 Musiker, Sänger, Tänzer und Handwerker waren in den 25 Jahren am Festival beteiligt, die Mitglieder der Volkskulturverbände haben 800.000 Stunden freiwillige Arbeit ins Aufsteirern gesteckt. Jährlich generiert man 17 Millionen Euro Wertschöpfung.
„Wichtiger Impuls auch für Wirtschaft und Tourismus“
„Das Aufsteirern ist nicht nur ein wichtiger Impuls für die steirische Volkskultur, sondern auch wirtschaftlich und touristisch ein wichtiger Faktor“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. „Wir verzeichnen am Aufsteirern-Wochenende etwa bis zu 40 Prozent mehr Nächtigungen“, freut sich der Grazer Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner.
Auch heuer lockt man mit einem dichten Programm: Eröffnet wird bereits am 16. September mit einem großen Konzert im Stefaniensaal. Und am Festival-Wochenende erobert man schon am Samstag die Grazer Innenstadt: „Da profitieren wir von der neuen Bim-Spur durch die Neutorgasse: Dadurch können wir bereits am Samstag die Herrengasse sperren und bespielen“, freut sich Lientscher. Am Sonntag steht die Grazern Innenstadt dann sowieso ganz im Zeichen der steirischen Volkskultur.
Neu erarbeitet hat man auch eine Aufsteirern-App, die nicht nur alle Infos zum Festival bietet, sondern auch die Möglichkeit zur Vernetzung vor und während dem Festival: „Man kann sich einen Tanzpartner suchen oder auch schon ein bissl anbandeln“, so Lientscher.
Nicht fehlen darf auch die Aufsteirern-TV-Show, die am 24. Oktober im Hauptabendprogramm von ORF 2 gesendet wird: „Es stehen wieder ungewöhnliche musikalische Begegnungen im Zentrum“, sagt Astrid Perna vom Aufsteirern-Team. So wird etwa Josh mit Zither-Zampano John Rohrer auf der Bühne stehen oder Ina Regen mit dem Kammerorchester Lipizzaner-Heimat. Die Volkskultur präsentiert sich also auch zum Aufsteirern-Jubiläum bunt und vielfältig.
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