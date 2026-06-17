25 Jahre Aufsteirern: So wird das heurige Jubiläum

Was im Jahr 2002 mit damals schon beachtlichen 40.000 Besuchern begonnen hat, ist zu einem der größten Festivals Europas angewachsen: „Im Vorjahr haben wir erstmals die 200.000-Besucher-Marke geknackt, insgesamt konnten wir seit 2002 mehr als zwei Millionen Besucher begrüßen“, freut sich Markus Lientscher vom Organisationsteam bei der Präsentation der heurigen Jubiläumsausgabe. Er hat weitere tolle Zahlen: 37.450 Musiker, Sänger, Tänzer und Handwerker waren in den 25 Jahren am Festival beteiligt, die Mitglieder der Volkskulturverbände haben 800.000 Stunden freiwillige Arbeit ins Aufsteirern gesteckt. Jährlich generiert man 17 Millionen Euro Wertschöpfung.