Bullen-Beben! Neuer Trainer für zwei ÖFB-Legionäre

Der Trainer-Knall in Leipzig ist perfekt! Trotz Qualifikation für die Champions League und der Einstellung eines Vereinsrekords muss Ole Werner bei RB Leipzig seine Koffer packen. Offenbar hat Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp das Vertrauen verloren. Betroffen sind auch zwei ÖFB-Kicker.
Der noch länger verletzte Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald bekommen in der nächsten Saison einen neuen Trainer. Obwohl ihr bisheriger Coach Ole Werner mit einem dritten Platz die Qualifikation zur Champions League geschafft und sogar den Vereinsrekord für die meisten Siege in einer Saison eingestellt hat, ist für ihn nun Schluss.
„Ole Werner ist nicht mehr Cheftrainer von RB Leipzig. Auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann wurden von ihren Aufgaben entbunden. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hat das Trainerteam am Mittwoch über die Entscheidung informiert. RB Leipzig wird in Kürze weitere Informationen zum neuen Cheftrainer und zur künftigen Zusammensetzung des Trainerteams bekannt geben“, lassen die Leipziger auf Instagram wissen.
Nachfolger steht wohl fest
Wie „Bild“ berichtet, soll der 38-Jährige vor allem das Vertrauen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp verloren haben. Während Geschäftsführer Marcel Schäfer versucht hatte, Werner zu halten, soll der Druck innerhalb des Red-Bull-Netzwerks zu groß geworden sein. Für Werner hatte Leipzig erst im Sommer 2025 rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen gezahlt.
Unzufriedenheit mit Werner soll es vor allem bei Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff und der globalen Fußball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez gegeben haben. Die von Werner implementierte neue Spielidee überzeugte dort nicht, außerdem habe RB zur Qualifikation in die Champions League dem Vernehmen nach zu viel Glück benötigt.
Auch ein Nachfolger soll bereits feststehen. Demnach soll der ehemalige Bayern-Verteidiger Martin Demichelis als absolute Wunschlösung gelten. Nur noch letzte Details seien zu klären. Bei seinem aktuellen Klub Mallorca besitzt der Argentinier offenbar eine Ausstiegsklausel.
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