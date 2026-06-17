Bullen-Beben! Neuer Trainer für zwei ÖFB-Legionäre

Nachfolger steht wohl fest

Wie „Bild“ berichtet, soll der 38-Jährige vor allem das Vertrauen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp verloren haben. Während Geschäftsführer Marcel Schäfer versucht hatte, Werner zu halten, soll der Druck innerhalb des Red-Bull-Netzwerks zu groß geworden sein. Für Werner hatte Leipzig erst im Sommer 2025 rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen gezahlt.