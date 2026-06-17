Bürgermeister-Brief als widriger Datenmissbrauch

Bürgermeister wollte nur informieren

Für Schneeberger stellt der Fall keinen Datenmissbrauch dar. „Den Menschen wurde damals kein ,Werbematerial‘ zugeschickt, sondern ein offizielles Schreiben, in dem darüber informiert wurden, was mit ihrem Antrag geschehen ist“, rechtfertigt er sich. „Meine Intention war damals, die Unterzeichner direkt über das Ergebnis zu informieren“. Und: „Dass dies von anderen anders gesehen wird und Bürgerservice in dem Fall nicht goutiert wird, nehme ich zur Kenntnis“.