Von Brasilien auf die Friesacher Burghofbühne

Pop, Rock, Blues haben es dem Weltenbummler angetan

Der gebürtige Straßburger war ja schon mit zehn Jahren nach Graz ins Internat gegangen, hatte nach der Matura Musik und Englisch studiert, aber nie an einer Schule unterrichtet, denn Robert Gruber zog es als Musiker in die Welt. Als Saxophonist, Querflötist und Keyboarder war er mit verschiedenen Formationen im Tourbus oder im Flugzeug unterwegs. „Wir haben in großen Clubs, in denen beispielsweise Falco gespielt hat, gastiert. Wir haben in ganz Europa die Top 40 gespielt“, erinnert sich Gruber, der bei den „Rusty Nails“ mit den Opus-Musikern Günter „Mucki“ Grasmuck und Kurt „Kusche“ Plisnier großartige Auftritte erlebt hat und auf Opus-Platten als Studiomusiker zu hören ist.