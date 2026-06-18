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Bei Filmfestival

Uni-Alltag in Szene: Studierende zeigen Kurzfilme

Kärnten
18.06.2026 20:00
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Blauer statt roter Teppich, festliche Kleidung und aufgeregte Studierende. Der Hörsaal 1 der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) verwandelte sich in den Schauplatz eines Filmfestivals. Gestaltet wurden Kurzfilme, in denen die Studierenden ihren Uni-Alltag in Szene setzten. 

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Schick gekleidet versammelten sich am Donnerstagabend die Studierenden der Medien- und Kommunikationswissenschaften im Foyer der Universität. Die „Krone“ traf dort auf Julia Tunjic und ihre Freundinnen. Gemeinsam mit weiteren Studienkollegen haben sie sich über das Semester hinweg mit dem Erstellen und Schneiden von Videos beschäftigt. „Schließlich durften wir auch ein Video zum Thema ‚Uni-Alltag‘ erstellen. Wir sind schon ganz aufgeregt und sehr gespannt, wie die anderen die Aufgabe umgesetzt haben“, so Julia.

Kreativität und Humor in Kurzvideos
Und währenddessen machten sich die vier Moderatoren für ihren Auftritt bereit. „Wir haben schon viel geprobt und hoffen, dass alles so abläuft, wie wir es geplant haben“, erzählt die Studentin Lea. „Ansonsten müssen wir eben improvisieren.“

Insgesamt 20 Kurzvideos im Hochformat wurden von den Studierenden in zwei Lehrveranstaltungen produziert. Mit dabei waren auch internationale Gruppen. In den Shorts wurden Herausforderungen des Uni-Alltags, Freundschaften oder Freizeit inszeniert. Doch auch Themen wie Einsamkeit und Heimweh brachten die Studierenden in Bewegtbild auf die Leinwand. 

Viele Interessierte besuchten das Filmfestival.
Viele Interessierte besuchten das Filmfestival.(Bild: aau/marygoodfoto)
Lea Doellert und Mia Draxler machten mit ihrem Kurzfilm den ersten Preis.
Lea Doellert und Mia Draxler machten mit ihrem Kurzfilm den ersten Preis.(Bild: aau/marygoodfoto)
Auch Moderiert wurde die Veranstaltung von den Studierenden selbst – Lea Haselbach und Patrick ...
Auch Moderiert wurde die Veranstaltung von den Studierenden selbst – Lea Haselbach und Patrick Schuster bei dem Filmfestival.(Bild: aau/marygoodfoto)

„Ich bin ganz stolz auf die Studierenden. Sie haben die Projekte wirklich toll umgesetzt. Es war schön zu sehen, wie aus rohen Ideen schlussendlich die Kurzfilme entstanden sind“, lobt Matthew Adams seine Hochschüler.

Zwei Videos waren sehr beliebt 
Die beliebtesten Videos wurden schließlich vom Publikum ausgewählt. Lea Doellerdt und Mia Draxler – sie kommen beide aus Hamburg – überzeugten mit gut gesetzten Schnitten und Übergängen. Sie belegten den ersten Platz in der Kategorie „Vertiefung in die audiovisuelle Medien- und Studioproduktion – Schwerpunkt TikTok“. Der Titel des Gewinnervideos: „A Day in my Unilife“.

Und auch ein internationales Team freute sich über den ersten Platz in der zweiten Kategorie „Digital Media & Communication Practice II“. „Wir haben gar nicht damit gerechnet“, freuen sich die beiden Spanierinnen Sonia Gonzalez Braña und Ana Varon Escudero, die mit ihrem Kollegen Fahad Mustafa das Video „Same Goal“ produzierten. 

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