Uni-Alltag in Szene: Studierende zeigen Kurzfilme

Schick gekleidet versammelten sich am Donnerstagabend die Studierenden der Medien- und Kommunikationswissenschaften im Foyer der Universität. Die „Krone“ traf dort auf Julia Tunjic und ihre Freundinnen. Gemeinsam mit weiteren Studienkollegen haben sie sich über das Semester hinweg mit dem Erstellen und Schneiden von Videos beschäftigt. „Schließlich durften wir auch ein Video zum Thema ‚Uni-Alltag‘ erstellen. Wir sind schon ganz aufgeregt und sehr gespannt, wie die anderen die Aufgabe umgesetzt haben“, so Julia.