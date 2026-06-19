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Exhibitionist im Zug

Vor Elfjähriger entblößt: Mann (34) festgenommen

Niederösterreich
19.06.2026 10:34
Für den 34-Jährigen klickten beim Bahnhof die Handschellen (Symbolbild).
Für den 34-Jährigen klickten beim Bahnhof die Handschellen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Erschreckender Vorfall in einem Zug bei Neulengbach im Bezirk St. Pölten: Ein Mann hatte sich vor einem Mädchen (11) entblößt. Die Elfjährige meldete den Vorfall ihrer Mutter, die Polizei konnte den Beschuldigten ausforschen. Es war nicht seine erste derartige Handlung...

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Dienstagnachmittag hatte der vorerst Unbekannte plötzlich während der Zugfahrt seine Hose geöffnet und dem Mädchen sein Geschlechtsteil gezeigt. Die Elfjährige erzählte ihrer Mutter von dem Vorfall, die diesen sofort bei der Polizeiinspektion Neulengbach meldete. 

Die Beamten konnten den Beschuldigten rasch ausforschen – der 34-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann sich bereits im Mai im Bereich des Bahnhofs in Neulengbach vor einer Neun- und einer weiteren Elfjährigen entblößt hatte. 

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