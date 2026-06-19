Vor Elfjähriger entblößt: Mann (34) festgenommen

Die Beamten konnten den Beschuldigten rasch ausforschen – der 34-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann sich bereits im Mai im Bereich des Bahnhofs in Neulengbach vor einer Neun- und einer weiteren Elfjährigen entblößt hatte.