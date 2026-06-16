Wien setzt auf KI, Robotik und eigene Fachkräfte

Wiens Plan B: Ein eigenes Großrechenzentrum

Auch das Thema KI-Infrastruktur steht auf der Agenda. Wien war ursprünglich als Standort für eine EU-geförderte KI-Gigafactory im Gespräch – doch aus Brüssel kommt wenig Bewegung. Ludwig zieht deshalb eine Eigeninitiative in Betracht: „Wenn es da kein Modell gibt, das für uns sinnvoll umzusetzen ist, werden wir eigenständig ein Großrechenzentrum in Wien in die Wege leiten.“ Interesse aus Budapest, Prag und Ljubljana sei bereits signalisiert worden.