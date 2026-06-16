„Tofu-Schnitzel“ erlaubt, „Tofu-Kotelett“ nicht

EU reagierte auf Proteste

Die Kommission hatte mit ihrem Vorschlag von Dezember 2024 auf die zahlreichen Bauernproteste in Brüssel und einigen EU-Staaten reagiert. Demonstriert wurde unter anderem gegen steigende Produktionskosten bei sinkenden Lebensmittelpreisen, gekürzte Agrarsubventionen oder zu strenge Umweltauflagen. Mit dem Vorschlag wurden einige Vorschriften über die gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (GMO) an die Forderungen der Landwirte angepasst. Nach der Annahme im Parlament muss nun noch der Rat der Mitgliedsländer die Regelung formell absegnen, bevor sie in Kraft treten kann.