Wien bewirbt sich jetzt für Super-Rechenzentrum

Die Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zukunftsweisende Technologie und ist aus unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Wien soll jetzt zu einem führenden KI-Standort in der EU werden. Deshalb bemüht sich die Stadt, den Zuschlag für eine sogenannte AI-Gigafactory zu bekommen. Also einen Standort, an dem leistungsfähige Rechenzentren, Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen gebündelt werden.