Serien-Dieb ging Ladendetektiv ins Netz

Der vorerst Unbekannte passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Täter an und übergab ihn der Polizei. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Dieb um einen 39-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit. „Der Mann war geständig, drei Diebstähle begangen zu haben. Die Waren übergab er freiwillig wieder zurück“, gibt die Polizei bekannt. Anzeige.