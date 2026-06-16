Serien-Dieb ging Ladendetektiv ins Netz

Nicht zum ersten Mal hat ein Mann Waren aus einem Geschäft in St.Veit mitgehen lassen. Nun wurde er von einem Detekiv und der Polizei gefasst.
Ein Ladendetektiv alarmierte die St. Veiter Polizei, weil er einen Diebstahl in dem Kaufhaus beobachtet hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann erneut im Geschäft war und wieder Waren aus einer Verpackung nahm und diese unter seiner Kleidung versteckte.
Der vorerst Unbekannte passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Täter an und übergab ihn der Polizei. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Dieb um einen 39-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit. „Der Mann war geständig, drei Diebstähle begangen zu haben. Die Waren übergab er freiwillig wieder zurück“, gibt die Polizei bekannt. Anzeige.
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