Millionenauftrag aus den USA für Umweltpionier

Exportquote bei 95 Prozent

Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionenbereich – und bestätigt die Exportorientierung der Frohnleitner. Stolze 95 Prozent des Absatzes werden im Ausland erzielt. Die USA zählen zu den stärksten Absatzmärkten – das Thema Zölle ist da natürlich omnipräsent: „Die führenden Anbieter unserer Branche kommen alle aus Europa. Natürlich befeuert das den Wettbewerb weiter. Für die USA bedeutet das aber im Umkehrschluss: Fortschritt bei Umwelt- und Recyclingtechnologien ist ohne europäische Zulieferer kaum möglich“, sagt Vertriebsvorstand Ewald Konrad.