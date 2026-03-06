Millionenauftrag aus den USA für Umweltpionier

Positive Nachrichten aus der steirischen Wirtschaft: Das Frohnleitner Unternehmen Komptech lieferte Recycling-Anlagen in die USA.
Erst im vergangenen Jahr eröffnete der steirische Umwelt-Pionier Komptech seinen neuen, 25 Millionen Euro teuren, Stammsitz in Frohnleiten. Und die Recycling-Spezialisten können der herausfordernden Wirtschaftslage zum Trotz neuerlich mit guten Neuigkeiten aufwarten: In McHenry im US-Bundesstaat Illinois, nordwestlich von Chicago, setzt mit Midwest Organics einer der größten Kompostbetriebe der Region auf weiß-grünes Know-how.
Komptech lieferte nun mehrere, teils riesige Maschinen über den „großen Teich“ – und punktet vor allem mit der Betreuung vor Ort. „Wenn etwas gebraucht wird, sind wir erreichbar, reagieren mit unserem Partner Viably schnell und halten den Betrieb zuverlässig am Laufen. Genau dieses Zusammenspiel hat die Linie nach der Umrüstung stabil gemacht und weitergebracht“, erklärt Patrick Reisinger, bei Komptech für das USA-Geschäft zuständig.
Exportquote bei 95 Prozent
Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionenbereich – und bestätigt die Exportorientierung der Frohnleitner. Stolze 95 Prozent des Absatzes werden im Ausland erzielt. Die USA zählen zu den stärksten Absatzmärkten – das Thema Zölle ist da natürlich omnipräsent: „Die führenden Anbieter unserer Branche kommen alle aus Europa. Natürlich befeuert das den Wettbewerb weiter. Für die USA bedeutet das aber im Umkehrschluss: Fortschritt bei Umwelt- und Recyclingtechnologien ist ohne europäische Zulieferer kaum möglich“, sagt Vertriebsvorstand Ewald Konrad.
