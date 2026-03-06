Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolg für Komptech

Millionenauftrag aus den USA für Umweltpionier

Steiermark
06.03.2026 10:00
Die Maschine „Topturn“ wendet den Komposthaufen – auch sie kommt in den USA nun zum Einsatz.
Die Maschine „Topturn“ wendet den Komposthaufen – auch sie kommt in den USA nun zum Einsatz.(Bild: Komptech)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Positive Nachrichten aus der steirischen Wirtschaft: Das Frohnleitner Unternehmen Komptech lieferte Recycling-Anlagen in die USA.

0 Kommentare

Erst im vergangenen Jahr eröffnete der steirische Umwelt-Pionier Komptech seinen neuen, 25 Millionen Euro teuren, Stammsitz in Frohnleiten. Und die Recycling-Spezialisten können der herausfordernden Wirtschaftslage zum Trotz neuerlich mit guten Neuigkeiten aufwarten: In McHenry im US-Bundesstaat Illinois, nordwestlich von Chicago, setzt mit Midwest Organics einer der größten Kompostbetriebe der Region auf weiß-grünes Know-how.

Lesen Sie auch:
Im neuen Headquarter von Komptech in Frohnleiten finden nun 160 Mitarbeiter Platz.
Komptech baut aus
Ein neues Kapitel für mehr als 20 Millionen Euro
24.06.2025

Komptech lieferte nun mehrere, teils riesige Maschinen über den „großen Teich“ – und punktet vor allem mit der Betreuung vor Ort. „Wenn etwas gebraucht wird, sind wir erreichbar, reagieren mit unserem Partner Viably schnell und halten den Betrieb zuverlässig am Laufen. Genau dieses Zusammenspiel hat die Linie nach der Umrüstung stabil gemacht und weitergebracht“, erklärt Patrick Reisinger, bei Komptech für das USA-Geschäft zuständig.

Komptech-Vertriebsvorstand Ewald Konrad.
Komptech-Vertriebsvorstand Ewald Konrad.(Bild: Komptech)

Exportquote bei 95 Prozent
Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionenbereich – und bestätigt die Exportorientierung der Frohnleitner. Stolze 95 Prozent des Absatzes werden im Ausland erzielt. Die USA zählen zu den stärksten Absatzmärkten – das Thema Zölle ist da natürlich omnipräsent: „Die führenden Anbieter unserer Branche kommen alle aus Europa. Natürlich befeuert das den Wettbewerb weiter. Für die USA bedeutet das aber im Umkehrschluss: Fortschritt bei Umwelt- und Recyclingtechnologien ist ohne europäische Zulieferer kaum möglich“, sagt Vertriebsvorstand Ewald Konrad.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.841 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.706 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
278.652 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2421 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2228 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2085 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf