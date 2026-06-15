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Dornbirn Schoren

Minderjährige stecken hinter Raubüberfall

Vorarlberg
15.06.2026 14:33
Hier fand der Überfall Anfang Juni statt.
Hier fand der Überfall Anfang Juni statt.(Bild: ÖBB)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Anfang Juni wurde ein Jugendlicher Opfer eines Raubüberfalls beim Bahnhof Dornbirn Schoren in Vorarlberg. Nun hat die Polizei die Täter ausgeforscht, dabei handelt es sich um extrem junge Burschen. 

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Anfang Juni wurde ein 15-Jähriger beim Bahnhof Dornbirn Schoren von drei ihm unbekannten Jugendlichen unvermutet angesprochen. Die Bande forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Zudem wollten sie, dass der 15-Jährige mit einer Bankkarte Snacks aus einem Automaten besorgt. Ein Passant forderte die Jugendlichen auf, den 15-Jährigen in Ruhe zu lassen. Als Reaktion kassierte der Mann Beleidigungen, schließlich verzog sich der Passant. Täter und Opfer stiegen schließlich in einen der Züge.

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Die Ermittlungen der Polizei trugen nun Früchte, bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 12- und einen 13-Jährigen, auch ein 14-Jähriger war dabei. Die Sache wird noch ein gerichtliches Nachspiel haben.

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