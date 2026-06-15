Minderjährige stecken hinter Raubüberfall

Anfang Juni wurde ein 15-Jähriger beim Bahnhof Dornbirn Schoren von drei ihm unbekannten Jugendlichen unvermutet angesprochen. Die Bande forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Zudem wollten sie, dass der 15-Jährige mit einer Bankkarte Snacks aus einem Automaten besorgt. Ein Passant forderte die Jugendlichen auf, den 15-Jährigen in Ruhe zu lassen. Als Reaktion kassierte der Mann Beleidigungen, schließlich verzog sich der Passant. Täter und Opfer stiegen schließlich in einen der Züge.