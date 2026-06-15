Minderjährige stecken hinter Raubüberfall

Anfang Juni wurde ein Jugendlicher Opfer eines Raubüberfalls beim Bahnhof Dornbirn Schoren in Vorarlberg. Nun hat die Polizei die Täter ausgeforscht, dabei handelt es sich um extrem junge Burschen.
Anfang Juni wurde ein 15-Jähriger beim Bahnhof Dornbirn Schoren von drei ihm unbekannten Jugendlichen unvermutet angesprochen. Die Bande forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Zudem wollten sie, dass der 15-Jährige mit einer Bankkarte Snacks aus einem Automaten besorgt. Ein Passant forderte die Jugendlichen auf, den 15-Jährigen in Ruhe zu lassen. Als Reaktion kassierte der Mann Beleidigungen, schließlich verzog sich der Passant. Täter und Opfer stiegen schließlich in einen der Züge.
Die Ermittlungen der Polizei trugen nun Früchte, bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 12- und einen 13-Jährigen, auch ein 14-Jähriger war dabei. Die Sache wird noch ein gerichtliches Nachspiel haben.
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