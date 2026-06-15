Mit 170 km/h eine Zivilstreife überholt

In Vorarlberg wurde am Samstagabend ein Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 19-jährige Lenker war mit seinem Pkw auf einer Strecke mit einem Tempolimit von 70 km/h mit 170 km/h unterwegs.
Da staunten die Beamten wohl nicht schlecht: Diese waren am Samstagabend in ihrem zivilen Dienstfahrzeug auf der L 204 zwischen Lustenau und Dornbirn unterwegs, als sie überholt wurden: Von einem schwarzen VW Golf mit deutschen Kennzeichen. Gelenkt wurde der Pkw von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Raum Dornbirn. Dieser drückte nach seinem Überholmanöver noch stärker aufs Gas, überholte einen weiteren Pkw – allerdings rechts – und donnerte auf der Busspur dahin. Auch um Sperrflächen kümmerte sich der Raser nicht.
Schließlich erreichte er einen Streckenabschnitt, auf dem ein Tempolimit von 70 km/h gilt. Dort erreichte der Golf eine Geschwindigkeit von 173 km/h. Selbst nach Abzug der Messtoleranz ergibt sich immer noch eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 94 km/h.
Das Fahrzeug ist der 19-Jährige erstmal los, es wurde vorläufig beschlagnahmt. Auch der Führerschein wurde dem Lenker noch an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt und muss mit einer saftigen Strafe rechnen.
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