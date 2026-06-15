Mit 170 km/h eine Zivilstreife überholt

Da staunten die Beamten wohl nicht schlecht: Diese waren am Samstagabend in ihrem zivilen Dienstfahrzeug auf der L 204 zwischen Lustenau und Dornbirn unterwegs, als sie überholt wurden: Von einem schwarzen VW Golf mit deutschen Kennzeichen. Gelenkt wurde der Pkw von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Raum Dornbirn. Dieser drückte nach seinem Überholmanöver noch stärker aufs Gas, überholte einen weiteren Pkw – allerdings rechts – und donnerte auf der Busspur dahin. Auch um Sperrflächen kümmerte sich der Raser nicht.