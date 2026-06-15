Polizei-Offensive: Fast 100 neue Jobs in Tirol

Der „Krone“ wurde es Anfang Oktober im Vorjahr zugespielt – und es sorgte für einige Diskussionen. Die Rede ist von jenem geheimen Schreiben, aus dem hervorgegangen war, dass die Polizeistandorte in Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg zusammengeführt werden sollen. Nun wurde die Zusammenlegung der Dienststellen auch offiziell in die Wege geleitet.