Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ kennt Pläne

Geheimes Schreiben um Postenschließungen regt auf

Tirol
04.10.2025 08:17
Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist es eine Hiobsbotschaft: Die Polizeiposten im Brixental ...
Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist es eine Hiobsbotschaft: Die Polizeiposten im Brixental werden in Zukunft zusammengelegt. Das geht aus einem internen Schreiben hervor.(Bild: Birbaumer Christof)

Immer mehr Polizeiinspektionen in Tirol werden geschlossen beziehungsweise zusammengelegt. Solche Pläne werden derzeit offenbar auch für eine gesamte Region im Unterland geschmiedet. Das zeigt ein aktuelles, internes Schreiben mit brisantem Inhalt, das der „Krone“ vorliegt.

0 Kommentare

Es handelt sich um einen Auszug, der eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Dennoch liegt er der „Krone“ vor. Und der Inhalt hat es in sich.

Es ist die Rede davon, im gesamten Brixental einen gemeinsamen Polizeiposten zu errichten. Das heißt wiederum, dass die bisherigen Standorte in Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg zusammengeführt werden. Die Überlegungen wurden laut Schreiben den Gemeinden vorgestellt, die Zusammenlegung ist fix.

Stellen sollen jedenfalls keine abgebaut werden
Ebenfalls ergeht daraus, dass bereits ein Bürgermeistertreffen stattgefunden hat. Und: Besonders Kirchberg ist an einem Standort in der Gemeinde sehr interessiert, was vor allem mit der statistischen Auswertung argumentiert wird. Wünschenswert seitens der Beteiligten ist prinzipiell, dass alle Gemeinden an einem Strang ziehen. Besonders hervorgehoben wird im Schreiben das Vorhaben, keine Stellen im Brixental abzubauen.

Wie geht es weiter? Es ist von einer öffentlichen Ausschreibung seitens der Landespolizeidirektion die Rede, um einen geeigneten Standort zu finden.

Dem Vernehmen nach hat sich mittlerweile nicht nur Kirchberg für den Polizeistützpunkt beworben, sondern auch Hopfgarten und Westendorf haben ihre Bewerbung eingereicht.

Zitat Icon

Dieser Ausdünnung muss endlich ein Ende gesetzt werden. Das ist ein Kahlschlag zu Lasten der Sicherheit der Bevölkerung. 

LA Alexander Gamper (FPÖ)

Bild: Felix Obermoser

„Kahlschlag zu Lasten der Sicherheit“
Im Brixental ist diese Zusammenlegung – wenig verwunderlich – jedenfalls derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Kritik kommt von der FPÖ. „Dieser Ausdünnung des ländlichen Raumes muss endlich ein Ende gesetzt werden. Die beabsichtigte Zusammenlegung und Auflassung der vorhandenen Polizeistrukturen ist ein regelrechter Kahlschlag zu Lasten der Sicherheit der Bevölkerung“, so Alexander Gamper (FPÖ), Sicherheitsstadtrat in Kitzbühel.

Lesen Sie auch:
Im Zuge von Reform
Tiroler Polizei streicht fünf Polizeiinspektionen
22.01.2025

Und weiter: „Seit 20 Jahren wird an diesen wichtigen Strukturen nur herumgemurkst, anstatt investiert. Als Sicherheitssprecher bin ich klar gegen diese Vorgangsweise und erwarte, dass unsere Exekutive unterstützt wird – finanziell und personell.“

„Krone“-Kommentar
Ist das wirklich das richtige Signal?

Im Schnitt 115 Straftaten pro Tag (!) wurden 2024 in Tirol angezeigt – auf das ganze Jahr gerechnet sprechen wir von 41.975 Delikten. Diese Zahlen stammen aus der Kriminalstatistik der Polizei. Das ist zwar ein kleines Minus von 0,8% im Vergleich zum Jahr davor, aber dennoch: Diese Fakten sprechen eine klare Sprache. Ganz zu schweigen von der Dunkelziffer, die höher sein dürfte.

(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Ist es somit tatsächlich das richtige Signal für die Bevölkerung, dass im Zuge einer angeblichen Umstrukturierung immer mehr Polizeiposten in Tirol aufgelassen werden? Das darf bezweifelt werden, denn dieser Schritt sorgt mehr für Unsicherheit als für Sicherheit. Im Schreiben ist die Rede von einem gemeinsamen, passenden Wording. Man darf gespannt sein, wie dieses aussehen wird.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.526 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
190.490 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.385 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1113 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
838 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf