Explosionsgefahr: Autobahn wurde komplett gesperrt

Schreckmoment am Sonntagabend auf der Brennerautobahn in Tirol: Ein mit vier Personen besetzter Pkw fing im Bereich der Luegbrücke plötzlich Feuer. Die Insassen konnten sich rechtzeitig retten und blieben unverletzt. Wegen Explosionsgefahr und dichter Rauchentwicklung musste die A13 in beide Fahrtrichtungen zeitweise komplett gesperrt werden.
Kurz nach 19 Uhr war ein 66-jähriger Österreicher gemeinsam mit einer 69-Jährigen und einer 30-jährigen Österreicherin sowie einem Kind auf der Heimreise von Italien nach Tirol unterwegs, als es am Beginn des Baustellenbereichs plötzlich zu dem Zwischenfall kam.
Insassen blieben unverletzt
Aus bislang unbekannter Ursache brach im Motorraum des Pkw ein Brand aus. Die vier Insassen reagierten geistesgegenwärtig und konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. „Sie brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt“, heißt es seitens der Polizei.
Feuerwehren rückten umgehend aus
Wegen der akuten Explosionsgefahr sowie der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte die Brennerautobahn in beide Fahrtrichtungen vollständig sperren. Die Feuerwehren aus Gries am Brenner und Steinach rückten umgehend zum Einsatzort aus und bekämpften die Flammen.
Bereits nach rund einer halben Stunde konnte die Sperre in Fahrtrichtung Süden wieder aufgehoben werden. „In Richtung Norden dauerte die Totalsperre bis 20.20 Uhr an“, so die Exekutive.
Fahrbahnbelag massiv beschädigt
Der Pkw wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Zudem erlitt der Fahrbahnbelag durch die enorme Hitze massive Schäden. Das ausgebrannte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen entfernt werden.
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