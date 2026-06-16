Auch Wien könnte mehr für Wildtiere tun

Biber und Fischotter gibt es in Wien aber reichlich – nicht nur in den weitläufigen naturnahen Gebieten wie der Lobau, sondern beispielsweise auch in den Hochwasser-Rückhaltebecken in Auhof im Westen der Stadt. Wien sieht die beiden Tierarten laut Einschätzung des WWF zwar „grundsätzlich als willkommen“ und will Konfliktfelder mit ihrem Schutz vermeiden. Viel weiter geht das Engagement aber nicht: Beim Biber ist ein Managementplan erst „in Arbeit“, beim Otter fehlt aufgrund geringer Zahlen jegliche Taktik. Genau die braucht es laut den Tierschützern aber, damit die Natur nicht noch mehr aus der Stadt verschwindet.