Im „Kälte-Modus“

Wie man Wiens Wildtieren im Winter helfen kann

Wien
12.01.2026 11:00
In Wien heimische Tierarten sind auch für tiefste Temperaturen gut gerüstet – wenn Menschen ...
In Wien heimische Tierarten sind auch für tiefste Temperaturen gut gerüstet – wenn Menschen nicht den von der Natur vorgegebenen „Winter-Modus“ der Tiere behindern und stören.(Bild: Klemens Groh)

Jeder Wiener kann dazu beitragen, dass die Wildtiere in der Stadt gut durch Tage mit klirrender Kälte kommen. Falsch verstandene Tierliebe führt jedoch oft zum Gegenteil dessen, was die Tiere brauchen.

0 Kommentare

Ihre Tierliebe lässt viele Wiener angesichts der bitterkalten Temperaturen auch an die vielen Arten von Wildtieren denken, denen die Stadt Heimat ist. Doch die Sorge ist unbegründet: Mutter Natur hat die tierischen Stadtbewohner mit einem „Winter-Programm“ ausgestattet, das sie gut durch die Kälte kommen lässt – vorausgesetzt, man stört sie nicht dabei.

Damit die Sparflamme brennt, braucht es Ruhe
„Gerade im Winter ist es besonders wichtig, Wildtiere möglichst nicht zu stören und sie keinem unnötigen Stress auszusetzen“, betont auch Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die Tiere können mit ihrer Energie gut haushalten: Für das Überstehen frostiger Tage und die Nahrungssuche ist genug davon da, wenn sonst der Herzschlag und die Atmung reduziert werden können. Dafür müssen sich die Tiere aber sicher fühlen.

Wer helfen will, sollte also Lärm vermeiden, als Spaziergänger oder Läufer auf Wegen bleiben und Hunde immer an der Leine führen. Füttern sollte man höchstens Vögel – etwa mit Sonnenblumenkernen oder klein gehackten Nüssen. Die Futterstelle sollte dabei immer sauber sein. Falls man tatsächlich ein Wildtier in Not zu beobachten glaubt, kümmern sich die Profis des städtischen Wildtierservices, erreichbar unter der Telefonnummer (01) 4000 49090, fachkundig darum.

Eingeloggt als

