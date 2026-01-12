Wie man Wiens Wildtieren im Winter helfen kann

Damit die Sparflamme brennt, braucht es Ruhe

„Gerade im Winter ist es besonders wichtig, Wildtiere möglichst nicht zu stören und sie keinem unnötigen Stress auszusetzen“, betont auch Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die Tiere können mit ihrer Energie gut haushalten: Für das Überstehen frostiger Tage und die Nahrungssuche ist genug davon da, wenn sonst der Herzschlag und die Atmung reduziert werden können. Dafür müssen sich die Tiere aber sicher fühlen.