Warum Jäger in der Lobau diesen Damhirsch fürchten

Legende prophezeit Unglück innerhalb von einem Jahr

„Ja, den gibt‘s dort wirklich. Hoffentlich noch immer!“, heißt es dazu von Robert Eichert und der Lobauinfo-Seite. Im Vergleich zu anderen Huftieren kommen beim Damhirsch Farbanomalien zwar etwas häufiger vor, selten sind sie aber trotzdem und eher in Tierparks anzufinden, da sie in freier Wildbahn gezielt abgeschossen werden – aber nicht von jenen Jägern, die Traditionen kennen und vielleicht ein wenig abergläubisch sind.