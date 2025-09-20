Wildtier gefunden: Wohin soll ich mich wenden?

Mehrere Tausend Anfragen pro Jahr

Richtig aufgehoben sind verletzte oder verwaiste Tiere nur in spezialisierten Einrichtungen, wie etwa der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee (NÖ). Dort werden tatsächlich nicht nur Eulen und Greifvögel betreut, sondern auch Feldhasen, Igel, Fischotter oder Eichhörnchen. Ziel ist stets die Auswilderung in deren natürliche Umgebung. Falls das nicht mehr möglich sein sollte, werden sie später als Ammeneltern eingesetzt, um andere Jungtiere großzuziehen. So wird eine Fehlprägung auf den Menschen verhindert.