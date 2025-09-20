Vorteilswelt
Verarmt und hungrig!

Sorge um die legendäre „ALF“-Stimme Tommi Piper

Society International
20.09.2025 14:10
Auf dem Archiv-Bild von 2011 ist Tommi Piper gut gekleidet, elegant, erfolgreich. Das hat sich ...
Auf dem Archiv-Bild von 2011 ist Tommi Piper gut gekleidet, elegant, erfolgreich. Das hat sich mittlerweile geändert. Er ist so verarmt, dass er auf Lebensmittelspenden angewiesen.(Bild: eventpress / dpa / picturedesk.com)

 

Die Kinder der 1980er und 1990er wird das erschüttern: Tommi Piper, die Stimme des Kult-Alien „ALF“ in der gleichnamigen Serie und von Stars wie Nick Nolte, lebt heute völlig verarmt in München. Mit 84 Jahren fehlt dem Synchronsprecher inzwischen sogar das Geld für Lebensmittel.

Das Drama baut sich schon seit Jahren auf: Nicht einmal die Teilnahme am Dschungelcamp 2019 konnte ihn aus der finanziellen Misere helfen – das erhoffte Comeback in der Unterhaltungsbranche blieb aus. Nun bleibt ihm nichts anderes, als in Sozialmärkten einzukaufen.

Kleine Rente, kaum Tantiemen
Wie die Münchner Zeitung „tz“ berichtet, stellte sich Piper jetzt in einer Tafel in Oberschleißheim zum ersten Mal in seinem Leben an: „Ich kann mir nichts mehr zum Essen kaufen“, gestand er offen.

Der Grund: Seine Rente ist klein, Aufträge gibt es kaum noch, und die Honorare für Wiederholungen seiner Synchronarbeiten werden immer niedriger. Selbst seine Biografie „Ja, ich war ALF“ fand bisher keinen Verlag.

Sohn als große Stütze
Doch trotz aller Sorgen steht Piper nicht ganz alleine da: Nach dem Tod seiner Frau vor vier Jahren kann er weiterhin im Haus der Familie seiner verstorbenen Frau wohnen – gegen Zahlung der Betriebskosten. Sein eigener Sohn Tobias unterstützt ihn, überweist monatlich kleine Beträge für Friseur, Putzfrau und alltägliche Dinge.

Alles andere, wie das Auto, musste er längst verkaufen.

Ein trauriger Kontrast zu seiner glanzvollen Vergangenheit: Die Stimme, die einst Millionen begeisterte, kämpft heute ums tägliche Überleben. Und das mit Demut: Es gebe Menschen, die noch weniger hätten, sagt er. 

Verarmt und hungrig!
