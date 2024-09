Daran starb „Alf“-Kind Benji Gregory wirklich

Gregory wurde am 13. Juni am Parkplatz einer Bank in Peoria im Bundesstaat Arizona tot in seinem Auto aufgefunden. Es hatte an dem Tag 42 Grad Celsius in der Gegend. Gregory war nur 46 Jahre alt. Seine Familie erklärte damals, dass er wohl in dem Wagen eingeschlafen und angesichts der hohen Temperaturen an einem Hitzschlag gestorben sei, neben ihm wurde auch sein Hund tot aufgefunden.