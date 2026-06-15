3-0 in Las Vegas
Carolina Hurricanes win the NHL title
The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup in the NHL for the second time in their history. In Las Vegas, the team secured the decisive fourth victory in the “best-of-seven” series with a 3-0 win over the Golden Knights in Game 6.
The Hurricanes won their first championship in 2006. For the Golden Knights, who are playing their ninth NHL season, all hopes were dashed for the second time in their third finals appearance. Their only title remains the one from the 2022–23 season.
Taylor Hall scored the 1-0 goal for the visitors just four minutes into the game. Jackson Blake made it 2-0 in the second period. After that, the Hurricanes were in control of the game—partly because Vegas couldn’t capitalize on their own chances. With 68 seconds left, Nikolaj Ehlers scored to make it 3-0 as the Golden Knights pulled their goalie in a bid to force a comeback.
Best Team in the Regular Season
The Hurricanes had finished the regular season as the top team in the Eastern Conference and, after failed attempts in previous years, had worked their way all the way to the Stanley Cup Final. There, the team lived up to its role as favorite.
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