LIVE: Perfect strategy! Hamilton suddenly takes the lead

Lewis Hamilton has won the Catalan Grand Prix! For the 41-year-old Brit, it marks his first victory with Ferrari and his seventh in Barcelona. In addition to a solid strategy, Hamilton capitalized on a virtual safety car period to pull ahead of his compatriots George Russell and Lando Norris. The race ended bitterly for championship leader Kimi Antonelli; the Italian retired while running in second place with four laps to go. It was also game over for Charles Leclerc on lap 62.