Achtjährige prallte gegen Pkw und verletzte sich

Sonntagvormittag lief ein achtjähriges Mädchen im Bezirk Liezen mit ihrer Cousine auf dem Rücken auf eine Gemeindestraße und prallte gegen den Pkw einer 85-Jährigen. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 11.30 Uhr wollte ein achtjähriges Mädchen in Gams bei Hieflau (Bezirk Liezen) eine Gemeindestraße überqueren. Mit ihrer dreijährigen Cousine am Rücken wollte sie aus einem Gastgarten kommend zum gegenüberliegenden Gasthaus laufen. Dabei dürfte das Kind das Auto einer 85-Jährigen, die gerade vom Friedhof kommend in Fahrtrichtung B25 unterwegs war, übersehen haben.
Das Mädchen prallte im Bereich des linken vorderen Kotflügels gegen das vorbeifahrende Auto und stürzte. Die Achtjährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des linken Sprunggelenkes. Sie wurde von den Rettungskräften am Unfallort versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Steyr geflogen. Die dreijährige Cousine musste nicht medizinisch betreut werden.
Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Neben der Polizei standen auch das Rote Kreuz Wildalpen und Altenmarkt bei St. Gallen im Einsatz.
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