Achtjährige prallte gegen Pkw und verletzte sich

Gegen 11.30 Uhr wollte ein achtjähriges Mädchen in Gams bei Hieflau (Bezirk Liezen) eine Gemeindestraße überqueren. Mit ihrer dreijährigen Cousine am Rücken wollte sie aus einem Gastgarten kommend zum gegenüberliegenden Gasthaus laufen. Dabei dürfte das Kind das Auto einer 85-Jährigen, die gerade vom Friedhof kommend in Fahrtrichtung B25 unterwegs war, übersehen haben.