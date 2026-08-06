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Rapid im Europacup

„Wir kämpfen für Österreich – sonst sinkt Niveau!“

Fußball National
06.08.2026 06:30
Rapid gastiert heute in Estland.
Rapid gastiert heute in Estland.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Im estnischen Tallinn will, nein muss Rapid heute im Hinspiel der zweiten Quali-Runde der Conference League gegen Paide den nächsten Schritt Richtung Ligaphase machen! Wie wichtig das internationale Geschäft für Österreichs Klub-Fußball (auch) aus sportlichen Gründen ist, unterstreicht Johannes Hoff Thorup. Rapids Trainer schlägt mit Blick auf die Fünfjahres-Wertung der UEFA Alarm: „Wir dürfen nicht egoistisch sein, alle müssen liefern.“

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Österreichs Meister steigt im nächsten Sommer in der zweiten Quali-Runde (statt jetzt noch der LASK im Play-off) der Champions League ein, der Vize in der zweiten Runde der Conference League, der Cupsieger bereits in Quali-Runde eins der Europa League. Es sind nur noch vier Starter, keiner hat einen Fixplatz in einer europäischen Ligaphase. Willkommen unter den Exoten ...

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