„Wir kämpfen für Österreich – sonst sinkt Niveau!“

Österreichs Meister steigt im nächsten Sommer in der zweiten Quali-Runde (statt jetzt noch der LASK im Play-off) der Champions League ein, der Vize in der zweiten Runde der Conference League, der Cupsieger bereits in Quali-Runde eins der Europa League. Es sind nur noch vier Starter, keiner hat einen Fixplatz in einer europäischen Ligaphase. Willkommen unter den Exoten ...